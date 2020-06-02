За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 9, Новокузнецк – 8, Киселевск – 4, Междуреченск – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Гурьевский МР – 1, Прокопьевский МР – 1.

3 пациента выздоровели: Новокузнецк – 3. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 236 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 373 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9317 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.