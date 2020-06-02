Все большие и малые объекты, которые строятся или ремонтируются в Кузбассе, все проекты развития и программы поддержки направлены на достижение одной цели: сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса увидел конкретные положительные изменения в ближайшие 1-2 года, заявил губернатор Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции, которую транслировал «Кузбасс 1 HD».

«Для чего мы строим, реконструируем в каждом населенном пункте региона? Для чего вообще все это делается? Самая главная цель моей работы, работы исполнительной, законодательной власти — это чтобы в ближайшие 1-2 года все жители Кузбасса прочувствовали качественные изменения в жизни. […] У жителей Кузбасса очень большие ожидания перемен, изменений к лучшему. Этого хотят все. И наша задача, чтобы каждый житель Кузбасса эти ожидания увидел реализованными. Чтобы он увидел: жизнь в Кузбассе меняется и меняется быстрыми темпами», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор сообщил, что сегодня в Кузбассе реализуется 380 крупных социальных и инфраструктурных проектов.

«Приостановлена реализация только одного проекта — это строительство «Кузбасс-Арены». Средства, которые были предназначены на этот объект, перенаправлены на борьбу с коронавирусом, а сейчас мы активно ищем пути возобновить финансирование этого объекта. Все остальные проекты не только не остановлены, а даже идут с опережением», — сказал глава региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.