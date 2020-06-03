За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 11, Междуреченск – 3, Белово – 2, Кемерово – 2, Новокузнецкий МР – 2, Прокопьевск – 1, Юрга – 1.

15 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 7, Белово – 3, Прокопьевск – 2, Анжеро-Судженск –2, Кемерово – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 251 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 380 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9623 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.