Пять современных рентгеновских аппаратов поступили в больницы Кемерова и Новокузнецка по нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование общей стоимостью 43,8 млн рублей предназначено для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важнейших направлений нашей работы. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» удалось привлечь значительные средства и оснастить больницы современным оборудованием для борьбы со смертельным заболеванием. Для нас важно, чтобы каждый кузбассовец смог получать качественную специализированную медицинскую помощь», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Три передвижных палатных цифровых рентгеновских аппарата поставлены в областной клинический онкологический диспансер, его новокузнецкий филиал и детскую клиническую больницу имени профессора Ю.Е. Малаховского города Новокузнецка. Эти аппараты применяются для контроля состояния легких после операций, мониторинга послеоперационных осложнений у пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Аппарат позволяет проводить срочную диагностику прямо на больничной койке.

До поступления нового оборудования в кемеровском онкодиспансере работал один подобный аппарат, но была высокая потребность во втором, пояснил главный врач онкодиспансера Дмитрий Демченко. В новокузнецком филиале онкодиспансера был только аналоговый передвижной рентген. Цифровой аппарат имеет ряд преимуществ: он компактен, моментально выдает выдает цифровое изображение и по Wi-Fi передает на рабочее место врача-рентгенолога.

Два передвижных рентгеновских аппарата типа С-дуга поступили в областной онкодиспансер в Кемерове и его филиал в Новокузнецке. Это оборудование хирурги используют во время операций, чтобы контролировать установку различных стентов и катетеров. «Аппараты в реальном времени показывают, что происходит с пациентом. Мы планируем их применять для установки порт-систем для проведения химиотерапии», – объясняет заведующий отделением лучевой диагностики Вячеслав Леушин.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Новые медицинские учреждения.

В Кузбассе начали работу филиал областного кардиодиспансера в Новокузнецке, областной гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн, центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Открылись также центры амбулаторной онкологической помощи в Кемерове и Ленинске-Кузнецком, кафедра онкологии в институте усовершенствования врачей в Новокузнецке. В областном кардиодиспансере создана и принимает пациентов новая нейро-операционная с самым современным оборудованием. В сельских населенных пунктах области построены 2 модульные врачебные амбулатории и 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В Кузбассе отремонтировали 178 отделений больниц, поликлиник, роддомов, амбулаторий и ФАП. Началась масштабная реконструкция Новокузнецкого онкодиспансера, которую планируется завершить в 2020 году.

Новое оборудование.

Клиники региона получили 3423 единицы медицинского оборудования, в том числе 2 ангиографа. Куплены также передвижной фельдшерско-акушерский пункт и 12 передвижных диагностических комплексов: 8 флюорографов и 4 маммографа. Медицинские учреждения Кузбасса получили 81 новый автомобиль, в том числе, 15 автомобилей с подъемниками.

Количество людей, получивших помощь.

За период с 01.04.2018 28,7 тыс. кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Только за первые 2 месяца работы передвижных маммографов обследование на них прошли более 4 тысяч жительниц Кузбасса. За 2 года в Кузбассе

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.