За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 7, Новокузнецк – 7, Белово – 4, Беловский МР – 1.

1 пациент выздоровел: Калтан – 1. Тесты показали отсутствие у него вируса. Таким образом в Кузбассе 256 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 422 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.