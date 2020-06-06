За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Междуреченск – 9, Новокузнецк – 9, Белово – 3, Гурьевский МР – 2, Юрга – 1, Новокузнецкий МР – 1, Кемеровский МО – 1.

29 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 13, Кемерово – 4, Осинники – 3, Междуреченск – 2, Прокопьевск – 2, Белово – 3, Юрга – 1, Анжеро-Судженск – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 285 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 429 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.