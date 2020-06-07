За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 10, Кемерово – 8, Белово – 3, Междуреченск – 3, Новокузнецкий МР – 2, Калтан – 1, Осинники – 1, Кемеровский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Анжеро-Судженск –1.

19 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 7, Междуреченск – 5, Белово – 1, Кемерово – 1, Юрга – 1, Тисульский МР – 1, Новокузнецкий район – 1, Прокопьевск – 1, Калтан – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 304 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 441 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 009 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.