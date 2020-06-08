За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Новокузнецк – 7, Белово – 5, Прокопьевский р-н – 5, Междуреченск – 2, Новокузнецкий р-н – 1.

9 пациентов выздоровели: Кемерово – 3, Междуреченск – 3, Белово – 2, Прокопьевск – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 313 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 466 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9564 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.