Одну из крупнейших городских аллей благоустроят в моногороде Осинники по нацпроекту «Жилье и городская среда». Памятное общественное место заложили в начале 1950-х годов на улице Кирова при строительстве первых в городе многоквартирных домов. На протяжении одного километра жители высадили более 50 саженцев маньчжурского ореха, которые хорошо прижились. Единственная в Кузбассе ореховая аллея является украшением города.

«Ореховый сад – наследие и гордость жителей Осинников. Мы сохраним его для будущих поколений, как и другие памятные и уникальные места Кузбасса. А благодаря нацпроекту ореховая аллея станет современным удобным и красивым городским пространством», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работы начались по графику и будут завершены до конца лета 2020 года. По нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство объекта выделено почти 8 млн рублей, в том числе 7 млн рублей из федерального бюджета.

По плану благоустройства все деревья будут сохранены. Вдоль аллеи уложат асфальтовое покрытие, установят парковые диваны, цветочные вазоны, выделят зоны для пешеходных прогулок.

Специалисты также проведут реставрацию архитектурной композиции в память о жителях Осинников – ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, которая установлена на аллее. Рядом с монументом разместят стелы с именами ликвидаторов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.