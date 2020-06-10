Новый естественно-научный детский сад открыли в поселке Калачево

Детский сад на 80 мест начал работать в поселке Калачево Прокопьевского муниципального округа. Дошкольное учреждение построили в рамках нацпроекта «Демография», на строительство и оснащение детского сада направили 145 млн рублей.

Новый детский сад получил естественно-научный профиль: в дошкольном учреждении есть детские лаборатории «Изучаем природу», «Вода и воздух», «Мобильный планетарий». На уличных игровых площадках оборудованы детская метеорологическая и космическая станции для наблюдения за погодой и природными явлениями.

Всего в 2020 году в Кузбассе построят 15 новых дошкольных учреждений, 14 из них — в рамках нацпроекта «Демография», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Строительство дополнительного корпуса для дошкольников решило проблему с местами в детские сады не только в поселке Калачево, но и во всем Прокопьевском муниципальном округе — очередей больше нет. В детском саду все продумано для формирования у детей интереса к исследовательской деятельности. Потом дети смогут реализовать этот интерес в поселковой школе, она также имеет естественно-научный профиль», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии детского сада.

В дошкольном отделении четыре возрастные группы: две для детей от 1 до 3 лет, еще две — для детей с 3 до 7 лет. В новом детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, методический, логопедический и медицинский кабинеты с самой современной мебелью, тренажерами и техникой. Также в детском саду есть движущаяся модель солнечной системы, программируемые модели «Робомышь», «Робопчела» «Про-кубики», которые позволяют в процессе игры формировать у дошкольников первые навыки программирования. Кроме того, на занятиях дети изучают взаимосвязь между теплом и влагой, строение растений.

На интеллектуальное и творческое развитие детей направлены установленные в старших группах интерактивные столы с развивающими играми, современная детская мебель, оформленная ребусами, головоломками, арифметическими примерами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.