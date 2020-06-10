За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 15, Кемерово – 11, Белово – 2, Кемеровский МО – 2, Междуреченск – 1, Прокопьевск – 1, Новокузнецкий МО – 1, Таштагольский МР – 1.

10 пациентов выздоровели: Кемерово – 3, Белово – 2, Юрга – 2, Анжеро-Судженск – 1, Осинники – 1, Яшкинский МО – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 323 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 538 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9974 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.