Общеобразовательную школу с бассейном в поселке Металлургов Новокузнецкого района сдадут в эксплуатацию к началу учебного года. Строители приступили к внутренней отделке здания и электромонтажным работам.

Строительство школы началось еще 8 лет назад, но было приостановлено. В 2019 году школу включили в нацпроект «Образование», на завершение строительства были направлены 158,5 млн рублей из федерального бюджета. Тогда же по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева из бюджета области на завершение строительства здания и оборудование школы выделили сумму, превышающую федеральное финансирование почти в три раза, – 418 млн рублей, а муниципальное софинансирование составило 91,7 млн рублей.

«Единственная школа поселка находилась в старом здании, построенном 70 лет назад, дети занимались в две смены. Мы добились включения строительства школы в нацпроект, выделили значительное областное финансирование и возобновили работы. Новая школа позволит всем учиться в одну утреннюю смену, а во второй половине ребята смогут заниматься дополнительным образованием, творчеством, спортом», – сказал Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что в этом году в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в Кузбассе строят еще 3 школы. Это образовательное учреждение на 1050 мест в Кемерове, школа на 330 учащихся в Тайге и школа на 100 мест в Анжеро-Судженске.

Новая школа получит технологический профиль и будет ориентировать учеников на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности. В школьном спортивном комплексе будет бассейн, в свободное от школьных занятий время все жители Новокузнецкого района смогут заниматься там плаванием и другими водными видами спорта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.