Три наркозно-дыхательных аппарата стоимостью более 6 млн рублей каждый в поступили в областной онкодиспансер Кузбасса, его новокузнецкий филиал и в Прокопьевскую городскую больницу №1 в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новые аппараты, способные адаптировать режим работы под пациентов с любыми видами патологии легких, — это часть крупной поставки современной медтехники для онкологических медучреждений. В 2020 году Кузбасс получит 55 единиц такого оборудования. Всего на борьбу с онкологическими заболеваниями в Кузбассе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этому году выделены 5,79 млрд рублей.

«В регион уже поступили ультразвуковые гармонические скальпели и новые цифровые рентгеновские аппараты, сейчас — наркозно-дыхательные аппараты. Основная поставка медоборудования запланирована в сентябре-октябре. Также до конца года откроем в Анжеро-Судженске третий в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Анжеро-Судженской городской больницы будет обслуживать 153,5 тысяч жителей Яшкинского округа, Яйского, Ижморского районов, городов Тайга, Анжеро-Судженск. Из регионального бюджета на приобретение компьютерного томографа для центра выделены 35 млн рублей. Это будет третий в Кузбассе подобный центр. Первый открыт на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, второй – в больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского в Кировском районе Кемерова.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Новые медицинские учреждения.

В Кузбассе начали работу филиал областного кардиодиспансера в Новокузнецке, областной гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн, центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Открылись также центры амбулаторной онкологической помощи в Кемерове и Ленинске-Кузнецком, кафедра онкологии в институте усовершенствования врачей в Новокузнецке. В областном кардиодиспансере создана и принимает пациентов новая нейро-операционная с самым современным оборудованием. В сельских населенных пунктах области построены 2 модульные врачебные амбулатории и 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В Кузбассе отремонтировали 178 отделений больниц, поликлиник, роддомов, амбулаторий и ФАП. Началась масштабная реконструкция Новокузнецкого онкодиспансера, которую планируется завершить в 2020 году.

Новое оборудование.

Клиники региона получили 3423 единицы медицинского оборудования, в том числе 2 ангиографа. Куплены также передвижной фельдшерско-акушерский пункт и 12 передвижных диагностических комплексов: 8 флюорографов и 4 маммографа. Медицинские учреждения Кузбасса получили 81 новый автомобиль, в том числе, 15 автомобилей с подъемниками.

Количество людей, получивших помощь.

За период с 01.04.2018 28,7 тыс. кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Только за первые 2 месяца работы передвижных маммографов обследование на них прошли более 4 тысяч жительниц Кузбасса. За 2 года в Кузбассе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.