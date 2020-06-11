Кузбасс добросовестно выполняет заключенные в марте соглашения с ООО «Российские железные дороги» («РЖД»), согласно которым уголь в направлении портов северо-запада и юга России перевозится со скидкой 12,8%. Отгружая уголь на таких условиях, добывающие компании Кузбасса работают практически себе в убыток. Предложение увеличить скидку до 50% поддержано рабочей группой Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Кузбасс ждет соответствующих решений от РЖД и правительства России, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании оперативного штаба по вопросам транспортировки угля под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха в режиме видеоконференцсвязи в среду 10 июня.

За пять месяцев 2020 года из Кузбасса на экспорт в направлении северо-запада отгрузили свыше 19,8 млн тонн при целевых показателях соглашения 20,86 млн тонн. Вывоз из Кузбасса на экспорт на юг превысил целевые объемы на 8,6 % и составил более 4,41 млн тонн.

«Целевые показатели транспортировки угля в порты северо-запада, обозначенные в нашем соглашении с РЖД, выполнены на 95%. А по объемам перевозки на юг мы значительно превышаем целевые показатели — в этом направлении вывезено на 8,6% больше, чем значится в соглашении. Подчеркну, это цифры целевые, индикативные. Они обозначены в соглашении с оговоркой — при условии создания условий, стимулирующих транспортировку угля на запад. Увеличение скидки позволило бы значительно увеличить отгрузку угля в западном направлении, но пока такие стимулирующие меры не приняты», – сказал Сергей Цивилев.

Глава региона призвал также увеличить объем транспортировки кузбасского угля на восток для дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где на него есть высокий спрос. «Если будет обеспечен вывоз угля на восток, наша угольная промышленность готова наращивать объемы добычи. Предлагаю также рассмотреть вопрос увеличения скидок на транспортировку угля в западном направлении, чтобы мы могли через порты запада поставлять уголь на рынки стран востока. Сейчас размер предоставляемой скидки не позволяет отгружать уголь [на запад] без убытков. Наши требования обоснованы, вы видите, что нас поддержали в правительстве России и утвердили предложенную нами методику квот», – уточнил Сергей Цивилев.

Новая методика принята постановлением правительства РФ от 22 мая 2020 года. Теперь порядок формирования плана экспортных перевозок угля в восточном направлении изменен. Обязанность контролировать порядок приема заявок с РЖД переложена на Министерство энергетики.

Глава региона предложил также закрепить планы РЖД по развитию Восточного полигона в формате соглашения с указанием конкретных сроков и объемов увеличения пропускной мощности БАМа и Транссиба. Сергей Цивилев подчеркнул, что это позволит нарастить инвестиции в развитие угольной отрасли Кузбасса. «Сейчас компаниям непонятно, как будет строится Восточный полигон, как будет наращиваться транспортировка угля из Кузбасса на восток. Если мы подпишем такое соглашение, угольные компании будут наращивать инвестиции в развитие, что крайне необходимо», – сказал губернатор Кузбасса.

Правительство Кузбасса и ОАО «РЖД» 18 и 23 марта подписали соглашения, согласно которым «РЖД» обязалось обеспечить транспортировку кузбасского угля на уровне 2019 года: 64 млн тонн в северо-западном направлении, (50,35 млн тонн – в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн тонн – во внутрироссийском сообщении) более 21,1 млн тонн — в южном направлении (не менее 9,41 млн тонн – на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна, 11,73 млн тонн – во внутрироссийском сообщении), более 56,5 млн тонн на восток (не менее 53 млн тонн на экспорт и до 3,55 млн тонн – во внутрироссийском сообщении).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.