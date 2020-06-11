За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 27, Кемерово – 22, Междуреченск – 4, Белово – 1, Краснобродский – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МР – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1.

7 пациентов выздоровели: Белово – 2, Междуреченск – 1, Новокузнецк – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Кемерово – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 330 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 592 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.