За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 6, Кемерово – 5, Прокопьевск – 2, Беловский МР – 2, Осинники – 1, Мариинский МР – 1.

23 пациента выздоровели: Новокузнецк – 9, Кемерово – 7, Белово – 3, Юрга – 1, Осинники – 1, Прокопьевский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1. Таким образом в Кузбассе 421 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 651 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8708 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.