За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 6, Анжеро-Судженск – 3, Мариинский МР – 3, Новокузнецк – 2, Кемеровский МР – 2, Белово – 1, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Топкинский МО – 1.

3 пациента выздоровели: Белово – 1, Кемерово – 1, Новокузнецк – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 424 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 668 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9070 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.