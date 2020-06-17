Реконструкция площади Сергея Лазо началась в Анжеро-Судженске в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов разных уровней направлено 10,7 млн рублей. Окончание работ намечено на 1 августа 2020 года.

Жители города выбрали площадь в Южном районе как приоритетный объект для благоустройства в ходе интернет-опроса в 2019 году. Проект реконструкции площади разработан с учетом пожеланий горожан.

«Мы системно, шаг за шагом, формируем в городах Кузбасса комфортную для людей среду. Важно, что меняются не только центры городов, но и окраины, развивающиеся районы: в них создаются локальные центры притяжения, где людям комфортно гулять, заниматься физкультурой, проводить время с детьми. В Южном районе Анжеро-Судженска живут более 10 тысяч человек. Площадь Сергея Лазо до сих пор использовалась лишь частично. Благодаря нацпроекту территория получит новую жизнь: появится детская площадка, спортивное оборудование, новый асфальт», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ходе реконструкции строители отремонтируют линии освещения, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят новые скамейки и урны, смонтируют детский игровой комплекс «Сказочный замок» с мягким покрытием из резиновой плитки, оборудуют скейт-площадки и велосипедную дорожку. По периметру площади смонтируют ограждение, рядом с общественной территорией обустроят парковку.

В прошлом году на площади реконструировали памятник революционеру Сергею Лазо, вокруг памятника уложили тротуарную плитку, установили скамейки.

Всего в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство Анжеро-Судженска будет направлено около 28 млн рублей, в том числе 24,3 млн рублей из федерального бюджета. Кроме площади Сергея Лазо, планируется привести в порядок 10 дворов многоквартирных домов, две общественные зоны. В четырех дворах работы уже начались.

Также будет благоустроена территория на улице Гагарина, у стелы 50-летия присвоения Анжеро-Судженску статуса города. Здесь заменят плитку, отремонтируют лестницу и тротуар, оборудуют ограждение и пандус, установят скамьи, урны, навесную клумбу. Запланирован ремонт сцены в Центральном городском парке – традиционном месте проведения всех общегородских торжеств. Срок завершения всех работ по нацпроекту — 1 ноября 2020 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.