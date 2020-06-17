Школу на 1000 мест с бассейном, спортивным центром и дошкольным отделением для детей от 1,5 лет построят в Центральном районе Новокузнецка. Школа будет находиться в квартале 45-46 — это молодой микрорайон, который активно застраивается, в перспективе в нем будут проживать свыше 12 тысяч человек. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил проектировщикам приступить к разработке многофункционального объекта и поставил задачу построить школу и ясли за полтора года.

«В новый микрорайон переезжают молодые семьи. Жители просят построить школу и ясли, так как для детей старше 3 лет детский сад уже есть. Мы выбрали необычное решение: объединить в одном объекте школу и ясли, а также создать спортивное ядро — поле для игровых видов спорта с легкоатлетической дорожкой и зоной для воркаута. Проект интересный. Как только он пройдет экспертизу, начнем строить. Как и на всех строительных объектах, ставлю задачу делать все основательно и качественно, но сроки не затягивать», – сказал Сергей Цивилев на площадке будущего объекта.

По пути в Новокузнецк губернатор Кузбасса проинспектировал ход капитального ремонта дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На дороге полностью меняют покрытие, устанавливают новые дорожные знаки и барьерное ограждение между встречными потоками транспорта. После модернизации трасса станет комфортнее и безопаснее, а разрешенную скорость движения повысят до 110 км/ч. Дорожники подтвердили: работы завершат досрочно, к 10 июля, вместо установленных графиком сроков сдачи в 2021 году.

Глава региона проинспектировал также ход реконструкции поликлиники онкологического диспансера. На первом и втором этажах строители приступили к отделке помещений и установили современные окна, на очереди — возведение третьего этажа. Принято решение оперативно построить рядом со стационаром онкодиспансера модульный диагностический корпус из легковозводимых конструкций для размещения современного диагностического оборудования, поступающего по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Сергей Цивилев поручил министерству строительства Кузбасса в ближайшее время разработать проект диагностического комплекса. «Это позволит быстро, не дожидаясь окончания реконструкции, запустить в работу новое диагностическое оборудование. В аппараты вложены серьезные средства, нужно чтобы аппаратура не простаивала, а использовалась в интересах людей», — сказал глава региона.

В Сибирском государственном индустриальном университете, который в конце июня отметит 90-летие, губернатору Кузбасса рассказали о планируемых юбилейных мероприятиях и грантовых проектах. С момента основания университета в нем получили образование свыше 95 тысяч специалистов в области металлургии, машиностроения и строительства. К юбилею сотрудники вуза готовят книгу-фотолетопись «СибГИУ – первый вуз Кузбасса». Кроме того, ранее СибГИУ подал заявку на конкурс грантов министерства образования и науки Кузбасса для разработки проекта по производству рельсов из особого прочного сплава. Итоги конкурса подведут в июле 2020 года. В случае успеха средства пойдут на совместные исследования с Научно-образовательным центром (НОЦ) «Кузбасс». Проект рассчитан до 2023 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.