За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 24, Кемерово – 18, Междуреченск – 2, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Промышленновский МО – 2, Калтан – 1, Киселевск – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1 , Новокузнецкий МР – 1.

18 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 9, Белово – 2, Кемерово – 2, Калтан – 1, Юрга – 1, Междуреченск – 1, Гурьевск – 1, Яшкинский МО – 1.

Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 442 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 708 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9165 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.