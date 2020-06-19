За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 27, Междуреченск – 15, Новокузнецк – 10, Новокузнецкий МР – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Мариинский МР – 1.

8 пациентов выздоровели: Кемерово – 3, Белово – 2, Краснобродский – 2, Кемеровский МО – 1. Тесты показали отсутсвие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 450 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 761 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8904 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.