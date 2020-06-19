Медицинским учреждениям Кузбасса присвоят имена выдающихся врачей региона, а также в Кемерове и Новокузнецке установят памятники медикам. Таким образом регион выразит благодарность и поддержку работникам системы здравоохранения, рассказал губернатор Сергей Цивилев сотрудникам Госпиталя ветеранов войн и открытого на базе госпиталя резервного отделения онкодиспансера. Накануне Дня медицинского работника глава региона посетил медицинское учреждение и познакомился с практикой совместной работы двух медицинских служб – стационара госпиталя и онкологической службы.

«В очередной раз убедился, что кузбасские медики – это команда единомышленников, объединенная одной целью — спасти жизни пациентов в любой ситуации. Мы хотим поддержать врачей, медсестер, лаборантов и всех, кто работает в медицине, поэтому поставим памятники в их честь, присвоим медучреждениям имена лучших кузбасских врачей. Где и когда установят памятники, как они будут выглядеть, решим вместе с медицинским сообществом, коллегиально», — сказал Сергей Цивилев во время общения с сотрудниками госпиталя.

Глава региона осмотрел резервное отделение онкодиспансера, где пациенты получают непрерывные плановые процедуры химиотерапии. Госпиталь предоставил для резервного отделения помещения на двух этажах, чтобы обеспечить работу онкологического диспансера в условиях противоэпидемических ограничений. Медики работают так уже полтора месяца.

«Онкологическая служба ни на одну минуту не остановила работу, всем пациентам продолжаем оказывать помощь. Спасибо коллегам из госпиталя ветеранов за сотрудничество и возможность разместить больных, получающих химиотерапевтическое лечение. Этот опыт стал для нас очень плодотворным. В результате мы уже организовали на базе онкодиспансера Центр сопровождения пациентов до установления окончательного диагноза. Уверены, это даст новые возможности для выявления онкологических болезней на ранней стадии», — подчеркнула директор областного Кемеровского онкологического диспансера Светлана Шаламова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.