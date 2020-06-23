За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Новокузнецк – 5, Анжеро-Судженск – 3, Кемеровский МО – 3, Осинники – 2, Белово – 1, Берёзовский – 1, Калтан – 1, Тайга – 1, Мариинский МР – 1.

29 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 14, Осинники – 4, Кемерово – 2, Калтан – 2, Прокопьевский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1. Таким образом в Кузбассе 543 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 873 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8895 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".