Активисты штаба РДШ «Мы и время» ЦДОД им. В. Волошиной прошли в полуфинал, защитив свой проект «История моего города» на базе Регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю».

Андрей Голованов, Ирина Гарлова, Евдокия Санаткина и Софья Ивченко разработали свой проект еще в октябре 2019 года, обучаясь в Школе Молодых Лидеров «Кузбасс горячих сердец». В ходе работы ребята выяснили, что многие молодые жители нашего города не интересуются историко-культурным наследием своего края. Поэтому по замыслу участников их проект должен помочь подросткам легко и весело узнавать об истории родного города. Уже в рамках проекта команда провела онлайн-экскурсию в формате квест-игры по центру города.

Полуфинал Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России» стартует 17 июля.