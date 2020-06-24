За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 10, Кемерово – 9 , Юрга – 4, Прокопьевск – 2, Белово – 2, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1950 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии на фоне коронавируса. Он проживал в Прокопьевске.

41 пациент выздоровел. Таким образом в Кузбассе 584 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 861 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8899 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".