За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Анжеро-Судженск – 4, Белово – 4, Березовский – 2, Новокузнецк – 2, Промышленновский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Междуреченск – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО – 1.

34 пациента выздоровели: Кемерово – 14, Новокузнецк – 9, Белово – 4, Анжеро-Судженск – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Калтан – 1. Таким образом в Кузбассе 618 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 861 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8659 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".