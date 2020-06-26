За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 44 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 16, Белово – 5, Юрга – 5, Междуреченск – 4, Мариинский МР – 4, Кемеровский МО – 3, Берёзовский – 2, Тисульский МР – 2, Краснобродский – 1, Беловский МР – 1, Яйский МО – 1.

30 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 17, Кемерово – 7, Междуреченск – 3, Белово – 1, Прокопьевск – 1, Новокузнецкий МР – 1. Таким образом в Кузбассе 648 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 875 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8 160 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".