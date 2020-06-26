Продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня участие в голосовании приняли главный врач Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева Михаил Ликстанов, главный врач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова, а также советник главного врача, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. Ваграм Агаджанян.

Вносимые в Конституцию поправки гарантируют равные права на доступную и качественную медпомощь в любой точке страны, вне зависимости от того, в каком регионе живет человек. Кроме гарантий доступной и качественной медицины в основном законе РФ предлагается прописать такое важное понятие, как формирование здорового образа жизни.

Напомним, накануне на антитела к коронавирусу были протестированы около 17 тысяч членов избирательных комиссий, волонтеров и наблюдателей.