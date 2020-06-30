За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Прокопьевск – 8, Киселевск – 7, Новокузнецк – 4, Анжеро-Судженск – 4, Междуреченск – 2, Калтан – 1, Кемеровский МО – 1.

25 пациентов выздоровели. Таким образом в Кузбассе 732 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 961 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".