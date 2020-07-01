Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Сегодня, после 7 дней работы, в 20:00 час. закрылись все 1699 избирательных участков.

По состоянию на 18:00 час. участие в голосовании приняли 87,49% кузбассовцев, из них 76,12% — до основного дня. Самую высокую явку продемонстрировал Прокопьевский муниципальный округ – здесь участие в голосовании приняли 94,21% жителей, на втором месте – Таштагольский муниципальный район – участие приняли 93,41% жителей, замыкает тройку лидеров Беловский городской округ с показателем 91,97%. Наименьшие результаты показали жители Березовского городского округа – 84,88%, Тайгинский городской округ – 84,77%, замыкает тройку Центральный район города Новокузнецка с показателем 78,93%.

Как сообщает Избирательная комиссия Кузбасса, голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, способных повлиять на итог голосования, не выявлено. Поступил ряд обращений от граждан: некоторые из них носили декларативный характер, большинство удалось благополучно разрешить на месте.

Прямо сейчас члены участковых избирательных комиссий под контролем наблюдателей ведут подсчет бюллетеней. Далее результаты голосования каждая комиссия должна внести в протоколы, следом данные поступают в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Елена Морозова. Научный руководитель социологического регионального центра при Кузбасском региональном университете развития профессионального образования