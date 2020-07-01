За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Анжеро-Судженск – 7, Новокузнецк – 4, Юрга – 3, Яйский МР – 3, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Промышленновский МО – 2, Юргинский МО – 2, Берёзовский – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Таштагольский МР – 1.

29 пациентов выздоровели. Таким образом в Кузбассе 761 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 973 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".