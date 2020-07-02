За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 14, Кемерово – 9, Новокузнецк – 8, Осинники – 5, Промышленновский МО – 4, Яйский МР – 4, Киселевск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Мариинский МР – 2, Таштагольский МР – 2, Тяжинский МО – 2, Калтан – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МР – 1.

19 пациентов выздоровели. Таким образом в Кузбассе 780 человек вылились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1016 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8270 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".