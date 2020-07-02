С 1 июля кузбассовцы, оформившие статус самозанятых, станут плательщиками налога на профессиональную деятельность в размере 4% при выполнении заказов частных лиц и в 6% при работе с компаниями. Делать отчисления в Пенсионный фонд с доходов необязательно. Помимо того, будет исключена необходимость ведения налоговой отчетности.

Для самозанятых в ближайшее время будут доступны образовательные, консультационные и имущественные меры поддержки в рамках реализации региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Виды деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, законодательно строго не регламентированы. Однако есть ограничение в сфере торговли – торговать можно только товарами собственного производства. Также регистрироваться могут репетиторы, таксисты, арендодатели и оказывающие строительные, ремонтные и другие виды услуг.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.