В структуре правительства Кузбасса появилось министерство угольной промышленности ― единственное в России. Постановление о создании исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Угольная отрасль – важнейшая для Кузбасса. От ее работы зависит благополучие 1,5 млн человек, это более половины жителей региона. Наша задача – обеспечить стабильную работу угольной промышленности и создать условия для ее развития. Мы продолжаем добиваться скидок на транспортировку угля, увеличения объемов вывоза угля в восточном направлении, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Министерство угля позволит усилить постоянную системную работу по этим вопросам с федеральными структурами и ведомствами, активнее отстаивать интересы жителей Кузбасса на уровне страны», — сказал Сергей Цивилев.

Министерство угольной промышленности будет консолидировать угольщиков и представлять интересы ведущей отрасли экономики Кузбасса в правительстве Российской Федерации. Структуру курируют специалисты блока заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, указано в постановлении.

До создания ведомства в администрации правительства Кузбасса функционировал департамент угольной промышленности. Министерства угольной промышленности нет ни в одном субъекте РФ, ни в правительстве Российской Федерации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.