Завершается ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк протяженностью 62,2 километра. Рабочие уже закончили обновление дорожного покрытия, к 10 июля на трассе установят дорожные знаки и барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы. После ремонта разрешенная скорость движения по дороге составит 110 км/ч. Трасса ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Ежедневно на объекте работали около 300 человек и 150 единиц техники. Это позволило значительно опередить график, сдадим дорогу не в следующем году, а уже к 10 июля. В таком темпе должны идти ремонтные и стройки по всему Кузбассу. Новая скоростная магистраль должна стать примером быстрой и качественной работы для всех дорожных строителей, как и открытый в прошлом году автобан Ленинск-Кузнецкий – Кемерово», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проверивший ход финальных ремонтных работ в ходе рабочей поездки в Новокузнецк в среду, 1 июля.

Во время поездки глава региона побывал также в новокузнецкой школе №12 имени Героя Советского Союза Семена Александровича Черновского, где продолжается капитальный ремонт по областной программе «Моя новая школа». Образовательное учреждение – одно из старейших в городе, основано в 1933 году, с 1941 по 1944 год в здании школы располагался госпиталь. Капитальный ремонт проводится в школе впервые за 87 лет.

Ремонт планируют завершить в феврале 2021 года, на проект направлены 131,4 млн рублей из областного и местного бюджетов. Сейчас в здании монтируют оконные блоки, прокладывают электропроводку, штукатурят стены и устраивают полы, готовят участок для размещения многофункциональной спортивной площадки. Прикрепленную к стене школы мемориальную доску и символ Красной Армии — пятиконечную звезду — отреставрируют и вернут на прежнее место.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.