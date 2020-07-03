За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 25, Анжеро-Судженск – 11, Белово – 7, Яйский муниципальный район – 5, Кемерово – 4, Новокузнецк – 4, Гурьевский муниципальный округ – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Беловский муниципальный район – 1, Ижморский муниципальный район – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный округ – 1, Тяжинский муниципальный район – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1.

20 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 800 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1063 пациента с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8071 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.