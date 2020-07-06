Восемь новых 45-местных автобусов НЕФАЗ для междугородного сообщения поступили в Кузбасс по областной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи». Стоимость каждого автобуса – 8,8 млн рублей.

«До 2018 года пассажирский транспорт в Кузбассе практически не обновлялся, износ составлял более 70%. Необходимы были кардинальные меры. Поэтому мы увеличили финансирование госпрограммы, рассчитанной на 2014-2024 годы, с 1 миллиарда до 7 миллиардов рублей. За 2019 – 2021 годы Кузбасс получит более 700 новых автобусов. Таким образом, парк автохозяйств региона обновится на 60%», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Три автобуса отправятся в Белово, по одному – в автотранспортные предприятия Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Мариинска и Прокопьевска.

Автобусы адаптированы к сибирским погодным условиям, оборудованы автономными воздушными отопителями. Транспорт работает на экологичном топливе класса «Евро-5», оснащен устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

В 2019 году в Кузбасс по госпрограмме поступил 101 автобус, с начала 2020 года – 111 новых автобусов. До конца года планируется поступление 270 единиц транспорта. Еще 237 автобусов выйдут на улицы городов Кузбасса в первом квартале 2021 года.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

В 2018 году в Кузбассе построили и отремонтировали 230 км дорог, в 2019 году — более 360 км. За год объем строительства вырос на 56%. В 2019 году в ремонт дорог были вложены 1,6 млрд рублей из бюджета области. Это в два раза больше, чем в 2018 году и в шесть раз больше, чем в 2017 году.

Завершено строительство дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий протяженностью 68 км. Это первая за Уралом автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 километров в час. Летом 2020 года планируется завершение капитального ремонта дороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк длиной 62,2 км.

Завершается строительство транспортного обхода Мариинска (19,2 км), трасса будет введена в строй в августе. Разрабатывается проект объезда Кемерова. К Дню Шахтера (30 августа) будет завершена реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов в Новокузнецке, строительство нового участка Комсомольского проспекта в Кемерово.

В 2018 году Кузбасс получил 67 новых автобусов, в 2019 году — 101 автобус. В 2020 году в регион уже поступили 103 автобуса, до конца года регион ожидает поставки ещё 278 автобусов. За первое полугодие 2021 года Кузбасс получит 237 автобусов. В результате, к 300-летию Кузбасса автобусный парк обновится более чем на 60%.

Увеличилось число авиарейсов из Кемерова и Новокузнецка. Открыты новые направления: Абакан, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск. Идет строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Кемерово. Современный трехэтажный аэровокзальный комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза: с 470 до 930 пассажиров в час. Открытие терминала запланировано на май 2021 года.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.