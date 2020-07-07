За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 29, Кемерово – 15, Белово – 2, Анжеро-Судженск – 1, Калтан – 1, Беловский МР – 1.

55 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 953 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 169 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8 119 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".