Не забывать о мерах предосторожности нужно как при отдыхе у воды, так и на улицах, в парках и даже дома. Особенно, если с вами дети. С приходом тепла в Кузбассе участились случаи падения малышей из окон. Подробнее — в нашем сюжете.

С приходом тепла в Интернете все чаще появляются фото и видео, сделанные неравнодушными гражданами. На них дети высовываются из оконных рам и стоят в полный рост на подоконниках. Иногда в реальности подобные случаи заканчиваются трагедией. Неподдельный интерес к экстремальным играм, свежий воздух и притупленное чувство самосохранения — вот, что может сподвигнуть к подобным действиям.

Ответственность за жизнь ребёнка несут родители. Разговоры о безопасности и возможных последствиях, нахождение рядом для контроля — одни из немногих средств, что помогут сохранить жизнь вашему малышу.

Падения из окон — истории не только про детей. Рекомендуется следить за своей безопасностью и взрослым. В любой экстренной ситуации нужно звонить по единому номеру 112. Но главное — не допустить подобного.