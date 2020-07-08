За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 19, Новокузнецк – 15, Междуреченск – 10, Юрга – 5, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, Юргинский МО – 2, Мыски –1 , Прокопьевск – 1, Беловский МР – 2, Кемеровский МО –1, Мариинский МР – 1, Тусульский МР – 1, Яшкинский МО –1.

12 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 965 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1226 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".