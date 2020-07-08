Организатором конкурса является Кузбасский центр молодежи и студентов при поддержке министерства туризма и молодежной политики Кузбасса.

Победителем конкурса стала семья Федоровых из Кемеровского муниципального района. Глава семьи Степан Федоров — мастер спорта России международного класса по санному спорту, участник двух Олимпийских игр (Ванкувер, 2010 и Пхенчхан, 2018). Юлия Федорова — главный специалист Дома культуры поселка Металлплощадка. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Меланию.

2 место заняла семья Долгополовых из Белова.

3 место — семья Околеловых из Анжеро-Судженска.

Дипломы получили также финалисты — семья Синюковых из Кемерова и семья Смолиных из Прокопьевского муниципального округа.

К Дню семьи, любви и верности победители получили денежные сертификаты, все участники награждены памятными подарками.

Источник — телеграм-канал Цивилев.Live