Ежегодно в один и тот же день многие готовы промокнуть с головы до ног. 7 июля на календаре, бутылки с водой, ведра и отличное настроение!

Языческий Ивана Купала отмечали ещё до появления христианства. В ночь на 7 июля было принято наряжаться, разжигать костры, собирать росу и устраивать купания. Молодые и незамужние девушки пускали по воде венки. Согласно поверью, тот венок, который далеко уплывет и не утонет — принесет владелице скорый, долгий и счастливый брак. Сейчас же молодое поколение выбирает вариант многим проще — облил водой прохожего и, считай, посвятил в таинство.

Родители, бабушки и дедушки вспоминают о празднике с улыбкой. В их детстве было все примерно также: весело, задорно, а главное — с душой.

В Кузбассе лето всегда насыщено на городские события и праздники. 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Молодёжь, родители с детьми и старшее поколение приглашаются в парки и другие места отдыха. Музыка, уличные забавы и отличное настроение обеспечены.