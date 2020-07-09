За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 26, Междуреченск – 19, Яйский МО – 6, Анжеро-Судженск – 6, Белово – 5, Новокузнецк – 3, Промышленновский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Березовский – 1, Юрга – 1, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Тяжинский МО – 1.

41 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 1006 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1262 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8552 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".