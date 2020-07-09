Современные модульные фельдшерско-акушерские пункты строят в деревнях и поселках 12 муниципальных округов Кузбасса в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы начнут работу к Дню Шахтера-2020, который отмечается 30 августа. Такое поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Сельские медпункты нередко базировались в старых жилых домах, медики были вынуждены тратить время и силы на решение бытовых вопросов. Например, в деревне Верх-Чумыш Киселевского округа медпункт располагался в здании, построенном еще до Великой Отечественной войны. Когда дом признали аварийным, свыше 500 кузбассовцев оказались без доступа к медицинскому обслуживанию. Случай не единичный, поэтому мы системно подошли к вопросу и в этому году размещаем новые ФАПы сразу в 12 муниципальных округах. В следующем году продолжим эту работу», — сказал Сергей Цивилев.

К Дню Шахтера новые ФАПы откроются в Киселевском городском округе, Тяжинском, Яйском, Ижморском, Чебулинском, Кемеровском, Промышленновском, Гурьевском, Топкинском муниципальных округах, Тисульском, Мариинском и Новокузнецком муниципальных районах. Все 34 ФАПа полностью укомплектованы специалистами.

Муниципалитеты при участии медицинских организаций подготовили площадки под строительство, определили точки подключения коммуникаций. Модульные здания для ФАПов изготавливают в Новокузнецке, процессы производства и сборки идут одновременно.

Каждый фельдшерско-акушерский пункт оборудуют централизованной системой тепло- и водоснабжения, канализацией, вентиляцией, кондиционером. В ФАПах предусмотрены приемный, процедурный и прививочный кабинеты. За счет средств федерального бюджета будет куплена медтехника, необходимая для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактической работы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.