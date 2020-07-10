Последние полгода внимание всего мира приковано к ситуации с коронавирусом. И вот появилась новая напасть — бубонная чума. Опасна ли она для кузбассовцев и как не заболеть чумой?

«Комсомольская правда в Кузбассе» об этом спросила специалистов Роспотребнадзора.

Бубонная чума пока не проникла в Россию — случаи заболевания зафиксированы в Западной Монголии — у двух человек и на севере Китая — у одного человека. Однако вопрос, не будет ли вспышки в Кузбассе, волнует жителей региона, несмотря на то, что наша область не граничит непосредственно ни с одной из этих стран.

Бубонная чума — это острое природно-очаговое заболевание. Оно передается от одного животного к другому через блох, которые живут на грызунах. Человек же может заразиться либо при прямом контакте с кровью больного животного, либо при употреблении сырого мяса. В Монголии, отметим, традиционно охотятся на сурков, обрабатывают шкурки и едят мясо.

А вот если чума приобретает легочную форму, она будет передаваться воздушно-капельным путем. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в России тоже бывают эпизодические вспышки чумы, и связаны они обычно с традициями некоторых народов есть сырое мясо животных и пить их кровь.

Грозит ли чума Кузбассу? Каковы симптомы заболевания и как уберечься от чумы? Подробнее читайте здесь.