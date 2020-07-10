За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 16, Новокузнецк – 14, Междуреченск – 9, Белово – 6, Анжеро-Судженск – 4, Прокопьевск – 4, Беловский МР – 4, Юрга – 3, Новокузнецкий МР – 3, Мариинский МР – 2, Топкинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Осинники – 1, Ижморский МО – 1, Промышленновский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1964 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в Новокузнецке.

36 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1042 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1299 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8124 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".