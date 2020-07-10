Спортзалы сельских школ Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Топкинского и Яйского муниципальных округов капитально ремонтируют и оснащают новым оборудованием по федеральной программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В спортивных залах меняют системы отопления, вентиляции, канализации, электроосвещение и электропроводку, окна и двери, обновляют пол, устанавливают игровые табло на стенах. На капитальные ремонты и новое оборудование из федерального бюджета в этом году выделены 11,3 млн рублей, из областного — 2,3 млн рублей. За счет муниципальных бюджетов будет куплено новое оборудование и спортивный инвентарь стоимостью около 1,5 млн рублей.

«Физкультура в школе укрепляет здоровье, воспитывает характер и закладывает фундамент любви к спорту, который потом сопровождает человека всю жизнь. Многие великие спортсмены начали путь к победам в школьных спортзалах. И, конечно, ученики сельских школ Кузбасса должны иметь такие же условия для тренировок, как и школьники в крупных городах. Комплексно обновляя школы, мы уделяем особое внимание пространствам для физического воспитания: ремонтируем спортзалы, оборудуем стадионы и спортплощадки. Но в Кузбассе есть школы, где требуется отремонтировать только спортивные объекты. Благодаря нацпроекту еще в прошлом году мы начали планомерно решать эту проблему, отремонтировали спортзалы школ в Тяжинском, Юргинском муниципальных округах, Беловском и Новокузнецком районах. В нынешнем году продолжаем эту работу», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С 2019 по 2022 год в Кузбассе по нацпроекту обновят 16 школьных спортзалов — по 4 в год. В 2021 и 2022 годах ремонт запланирован в школах Беловского, Мариинского, Таштагольского, Тисульского районов, а также Промышленновского,

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.