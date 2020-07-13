За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 12, Юрга – 7, Кемерово – 6, Беловский МР – 4, Гурьевский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 2, Промышленновский МО – 2, Тисульский МР – 2, Березовский – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.

45 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1173 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1320 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7605 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".