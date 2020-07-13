Компенсации педагогам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), увеличены в полтора раза: с 49,97 рублей в час до 75,95 рублей в час. В 2019 году объем финансирования доплат из регионального бюджета составил 14,9 млн рублей, в 2020 году сумма выросла вдвое, до 29,8 млн рублей, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы решили поддержать наших учителей, увеличить выплаты за работу во время ЕГЭ. Педагогам пришлось нелегко: подготовка к экзаменам проходила в непривычном дистанционном режиме, многим пришлось изменить график отпусков, так как сроки экзаменационной кампании были продлены. К тому же предыдущий размер компенсации был установлен еще в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировался», — пояснил решение Сергей Цивилев.

Основной период ЕГЭ проходит с 3 по 25 июля, дополнительный период намечен с 3 по 8 августа. В организации Единого государственного экзамена в 2020 году в Кузбассе участвуют 5399 педагогов, на 210 работников больше, чем в прошлом году.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУЗБАССЕ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Строительство и ремонты школ и детских садов

За два года в Кузбассе построили восемь детских садов на 1369 мест и три школы на 2040 мест (школа №36 в Кемерове, школа № 81 в Новокузнецке, школа в селе Журавлево Промышленновского района). Создано с нуля Кемеровское президентское кадетское училище. Стартовала областная программа «Моя новая школа», в ее рамках отремонтированы семь школ. Школы получили 131 школьный автобус. В 28 сельских школах в рамках нацпроекта «Образование» открылись центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Для 41 школы и 8 техникумов куплена новая техника: компьютеры, интерактивные доски, принтеры.

Новые технологии в образовании

Открылся первый в России Центр опережающей профессиональной подготовки, где кузбассовцы всех возрастов могут овладеть новыми востребованными на рынке труда профессиями. Начали работу три детских технопарка «Кванториум-42»: два стационарных — в Кемерове и Новокузнецке — и один мобильный. Создан с нуля центр по работе с одаренными детьми «Сириус Кузбасс». Три кузбасские школы получили статус базовых школ Российской академии наук и участвуют в образовательных программах РАН.

Кузбасс стал единственным регионов России, где в пилотном режиме реализуются сразу три образовательные программы Сбербанка. Более 50 тысяч школьников в условиях дистанционного обучения получают знания на образовательном портале Сбербанка «Школьная цифровая платформа». Еще 50 школ области готовятся с 1 сентября внедрить обучение по индивидуальным планам, которые будут формироваться при помощи разработанного Сбербанком сервиса «Платформа новой школы». Третий проект — «ЦифроСмена» — это бесплатные онлайн-курсы программирования для студентов и взрослых специалистов.

Развитие высшего образования

Создан Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Кузбасс», он стал одним из пяти первых НОЦ в России. В состав НОЦ вошли шесть ведущих вузов Кузбасса (КемГУ, КузГТУ, КузГСХА, СибГИУ, КемГМУ, КемГИК) и два научно-исследовательских института (Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СОРАН и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний). Партнерами научного центра стали крупнейшие промышленные компании, образовательные и научные организации России. Задачи НОЦ — профессиональный рост и привлечение российских и зарубежных специалистов, разработка стратегии опережающего развития, реализация проектов, создание стартапов. Научно-образовательный центр будет работать над созданием комплекса технологий, который повысит эффективность добычи и переработки угля.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.