За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 19, Промышленновский МО – 6, Юрга – 5, Новокузнецк – 3, Белово – 2, Березовский – 2, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Осинники – 1, Гурьевский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1941 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Она проживала в Кемерове.

49 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1222 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1316 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7277 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".